Tvpertutti.it - The Voice Senior 2025, Clerici ha scelto i giurati: ecco i nomi

Leggi su Tvpertutti.it

Antonellaè pronta a tornare sul piccolo schermo con The, il talent show dedicato agli over 60 che ha conquistato il pubblico. Dopo il successo di TheKids, la conduttrice sta trascorrendo un periodo di relax per ricaricare le energie in vista del debutto della nuova edizione, previsto per venerdì 21 febbraiosu Rai1. Grande attesa circonda la giuria, elemento chiave del format, e finalmente è arrivata la conferma ufficiale: la squadra vincente non si cambia.Giuria The: conferme strategicheLa giuria di Thesarà composta dagli stessi quattro artisti che hanno già brillato nella scorsa edizione: Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa. Una decisione che, secondo quanto riportato da Dagospia e il giornalista Giuseppe Candela, si rivela strategica per mantenere intatto l'affiatamento e il successo del programma.