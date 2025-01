Agi.it - Neonato morto a Bari, nel mirino degli inquirenti il funzionamento della culla

Leggi su Agi.it

AGI - Emergono nuovi particolari sulla morte deltrovato senza vita nellatermicachiesa di San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco di. Glistanno esaminando diverse ipotesi, tra cui un possibile guasto al sistema di riscaldamento, che potrebbe aver causato la morte del piccolo per il freddo. In particolare, l'interruzione di corrente elettrica che ha colpito la zona circa dieci giorni fa potrebbe aver compromesso il correttodell'impianto. Il sistema di riscaldamento, infatti, non si sarebbe attivato. Questo solleverebbe dubbi sulla possibilità che il tragico evento sia stato causato dal maldel dispositivo. Non solo, ma anche il sistema di allarme collegato alla, che dovrebbe avvisare automaticamente il parroco in caso di emergenza, non avrebbe funzionato.