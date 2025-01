Dilei.it - Naike Rivelli si sposa a 50 anni: “Dopo sette anni di amore ho detto Sì”

si: “A cinquant’compiuti io mi fidanzo felicemente e mi sposo quest’anno”. L’annuncio è arrivato improvviso (tanto da creare perplessità in alcuni) direttamente dalle pagine di Mow, dove la figlia di Ornella Muti spesso scrive, e con un video ironico e dissacrante, com’è nel suo stile. Il fortunato è il compagno Roberto Marzano, con il quale fa coppia fissa ormai da, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e molto riservato.L’annuncio diha voluto raccontare la sua storia per infondere un pizzico di speranza in chi, ormai rassegnato, crede che trovare l’sia davvero molto complicato. Specialmente quando si è “in là” con gli. Cinquant’o no, non importa: basta attendere la persona giusta, senza mai accontentarsi.