Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac 1-4, Italia-Cechia 0-1 United Cup in DIRETTA: ceco avanti di un break nel primo set

0-15 Doppio fallo, il secondo della partita per l'azzurro.1-4 Gioco: prima ad uscire vincente per ilche consolida il vantaggio.40-30accelera bene con il rovescio lungolinea e provoca l'errore dell'avversario.40-15 Doppio fallo, il secondo della partita per.40-0 Prima vincente per il.30-0 Termina di poco lunga la risposta di rovescio dell'azzurro. Errore veramente millimetrico per15-0 Il rovescio disbatte sul nastro e termina in corridoio.1-3 Giocosi apre il campo con il rovescio incrociato ma va fuori giri con il lungolinea.