La pace | dono da costruire con cambiamenti culturali e strutturali

Mettersi in cammino, stare in cammino per le strade insieme agli altri, passare tra le case e dove accade la vita, tentando di essere con seria convinzione e fede, segni reali di speranza, è certamente l’immagine più bella di Chiesa del Giubileo che riesco ad immaginare.Ci sono porte da attraversare, quelle delle nostre coscienze, quelle dei nostri cuori, quelle che con i passi ci portano dentro a tante realtà vicine e lontane che non riescono più ad immaginare possibili futuri e reali speranze.Ecco la chiamata e la responsabilità che il giubileo ci affida con grande serietà e decisione.La prima porta santa che intendiamo varcare nel giorno che introduce l’anno nuovo vuole essere proprio quella della.Abbiamo condiviso immagini e parole che hanno riacceso la nostra attenzione, smosso alcune di quelle parti del nostro animo che ci fa comodo tenere ben nascoste, abbiamo pregato e invocato lada Dio perché noi siamo l’incarnazione della suain mezzo agli uomini, ed ora attorno alla tavola della comunità, ci ritroviamo fratelli e sorelle, piccoli e poveri, ma capaci ancora di ricevere Parola e Pane che ci fanno capaci delle stesse cose di Dio.