Ilfattoquotidiano.it - Kiril Vasilev, il mondo in cui moriamo (Traduzione di Alessandra Bertuccelli)

La finitezza e la precarietà dell’uomo, il decadimento del corpo, l’oblio e la morte ci sono sbattuti in faccia senza troppi riguardi nell’ultimo libro di. La sua poesia ci ricorda ciò che vorremo nascondere a noi stessi, ciò che tutti noi attende. Essa ci impone di aprire gli occhi sulla nostra esistenza – che si assottiglia e di cui non conosciamo né i limiti né le finalità – e su quella altrui – quella degli anziani, dei malati e degli emarginati –, che tentiamo inutilmente di tenere alla larga per evitare imbarazzo e dolore. Ci fa scorgere la vita nel suo incessante pulsare, là dove ignoriamo la sua esistenza: nel sottobosco, negli elementi terrosi, umidi delle foreste, e nel modo in cui, irregolare e impercettibile, “sotto il muschio avanza e spiana”, accompagnando il nostro percorso terreno.