Ilfattoquotidiano.it - Inter-Atalanta nel silenzio: allo stadio di Riad spazi vuoti e zero tifo durante la semifinale di Supercoppa | le motivazioni

Oltre al mancato minuto di raccoglimento in memoria di Aldo Agroppi, i telespettatori che hanno guardato ladiItaliana tra(vinta dagli uomini di Inzaghi per 2-0 non senza qualche polemica arbitrale) avranno sicuramente notato che, dopo il fischio d’inizio del match, c’è stato unassordante. Un’atmosfera surreale: nessun coro, neanche quel brusio di sottofondo che caratterizza gli spalti degli stadi italiani ed europei. All’Al-Awwal Park,da 25mila posti di, regnava il. Le tribune semi deserte sono la motivazione principale di questo spettacolo decisamente poco elettrizzante.Il modo di ‘tifare’ dei sauditi è completamente diverso rispetto agli europei. Tutto ciò era prevedibile considerati anche i precedenti degli scorsi anni, quando il calcio italiano ha deciso di esportare lain Arabia Saudita, col nuovo format della Final Four.