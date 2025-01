Liberoquotidiano.it - Inter-Atalanta, la figuraccia dello stadio: per 90 minuti accade qualcosa di mai visto prima

Petrodollari sì o petrodollari no? È la domanda che, puntualmente, ci facciamo ogni anno quando c'è la Supercoppa italiana, ormai una succursale esotica del nostro calcio. La Final Four, infatti, è tornata in Arabia Saudita e l'atmosfera è stata tutt'altro che incandescente. Eppure in campo c'erano, le due squadre migliori del momento. Non è bastato, perché dopo che l'arbitro Chiffi ha dato il via alla sfida, si è partiti in un silenzio assoluto, spettrale. Niente cori, niente entusiasmo, niente di quella tensione positiva che accompagna i grandi eventi. E quando, invece, il silenzio sarebbe stato gradito, cioè per un omaggio alla scomparsa di Aldo Agroppi, i musulmani hanno detto NO. Non è nella loro cultura fare idi raccoglimento per chi se ne va, l'anno scorso Gigi Riva è stato subissato da una pioggia di fischi al momento del ricordo.