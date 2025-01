Inter-news.it - Inter-Atalanta IN tre punti: Gasperini cambia, Inzaghi insegna

2-0 per iniziare al meglio il 2025 e raggiungere subito la prima finale stagionale.batte nuovamentedando già appuntamento all’Epifania per la Supercoppa Italiana 2024. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la Semifinale di Supercoppa ItalianaRIAD – L’di Simoneprenota un’altra Finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Superato agilmente l’ostacolodi Gian Piero, la squadra nerazzurra di Milano ora aspetta l’altra finalista guidata sicuramente da un ex centrocampistaista. Una tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan della novità Sergio Conceicao sfiderà i Campioni d’Italia nel giorno dell’Epifania. Analizziamo(2-0) di Supercoppa Italiana in tre