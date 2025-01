Ilgiorno.it - Incendio in un capannone di viale Sarca a Milano: vigili del fuoco in azione

, 3 gennaio 2024 – Unè divampato, questa mattina verso le 6.30, in unedile di circa 2mila mq, in366, alla periferia di. Per cercare di domarlo sono intervenuti otto mezzi deideidi via Messina. Il rogo, molto complesso da spegnere anche perché nello stabile sono presenti bambole di Gpl e altro materiale potenzialmente pericoloso, è comunque sotto controllo e non risultano persone coinvolte. Le fiamme hanno causato una nube di fumo visibile ad alcuni chilometri di distanza. Da chiarire da cosa siano scaturite le fiamme.