Il Napoli ha chiesto informazioni per Chukwuemeka

Arrivano notizie di mercato dall’Inghilterra in ottica. Secondo quanto riportato da TEAMTalk, infatti, ilhaper Carney, centrocampista del Chelsea che i Blues hanno messo sul mercato. Ecco quanto riportato da TEAMTalk., interesse concreto per il centrocampista del Chelsea “Il Chelsea ha messo sul mercato Carneyin un momento in cui ilsta mostrando un interesse concreto per il centrocampista, può rivelare TEAMtalk. Il giocatore di origine austriaca ha fatto notizia quando ha lasciato l’Aston Villa per il Chelsea in una mossa da 20 milioni di sterline (24 milioni di euro, 24,8 milioni di dollari) come un diciottenne nel 2022. Manon è mai sembrato davvero diventato un regolare della prima squadra a Stamford Bridge e in questa stagione il suo tempo di gioco è diminuito ancora di più.