Elon Musk fuori controllo: accusa la sinistra britannica e invoca la liberazione di un estremista

Untotalmente “”, come è stato definito da tante testate americane in queste ore. Segnate da un’escalation senza precedenti dell’imprenditore sul suo stesso social, X. Il tycoon, grande sostenitore di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, ha puntato infatti il dito contro il governo didi Keir Starmer nel Regno Unito, pubblicando un messaggio decisamente a tinte forti rivolto proprio al premier britannico.Leggi anche: Ancora un dramma sul lavoro in Italia: operaio travolto e ucciso nel Barese“Nel Regno Unito – ha scrittosu X – reati seri come lo stupro richiedono che l’ufficio del procuratore della Corona dia il mandato alla polizia dire i sospetti. Chi era il capo di questo ufficio quando ci furono stupri collettivi di giovani ragazze senza che che queste gang finissero davanti alla giustizia? Keir Starmer, dal 2008 al 2013”.