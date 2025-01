Ilrestodelcarlino.it - Domani al Fanticini l’imperdibile ’Gran Ballo Imperiale’

Anno nuovo, spettacolo nuovo. È sempre più un’eccellenza, il gruppo coreografico Skating Art dell’Olimpia Viano che ha già raccolto un enorme successo per lo spettacolo sui pattini ’Lo Schiaccianoci’ a gennaio 2024 ala Reggio e replicato a novembre al palaBursi di Rubiera, registrando in entrambi i casi il sold-out. Ora i pattinatori vianesi sono pronti a far emozionare ancora il pubblico:alle 20.30 al Palaci sarà il nuovo spettacolo sui pattini dal titolo. Per circa un’ora e mezzo, tra dame in abito lungo e cavalieri in smoking pronti a volteggiare a passo di valzer, gli spettatori saranno catapultati in uno spettacolo dal sapore tardo romantico che farà volare l’immaginazione ai tempi della principessa Sissi e all’atmosfera dei balli di corte dell’800.