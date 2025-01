Choc in pieno centro riconosce i ladri e li insegue Poi l’orrore sul vigilantes del supermercato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragico episodio di cronaca è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, intorno alle 15:30, ina Bergamo, nei pressi di via Tiraboschi, a pochi passi dal Comune e da Largo Porta Nuova. Un uomo di 40 anni, responsabile della sicurezza del Carrefour, è stato brutalmente aggredito davanti agli occhi increduli di numerosi passanti, che non hanno esitato a chiamare immediatamente i soccorsi. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’attacco. Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente le ambulanze e le forze di polizia, assieme al procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, che ha preso in carico la situazione. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, le ferite riportate dalla vittima sono risultate fatali.“Morti dopo la colazione”.