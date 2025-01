Oasport.it - Carlos Alcaraz salterà la Coppa Davis: la Spagna rischia in Svizzera, spiccano altre assenze

Il primo turno della2025 si disputerà nel fine settimana del 30 gennaio-2 febbraio, dunque subito dopo gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Una vicinanza controproducente per il panorama tennistico e che costringerà molti big a rinunciare all’impegno con le proprie Nazionali. Il primo uomo di riferimento a saltare è: secondo quanto riporta Marca, infatti, il numero 3 del mondo sarà assente in occasione della trasferta della suain.Il fuoriclasse iberico, che nel 2024 conquistò Roland Garros e Wimbledon, si vuole concentrare sulla trasferta in terra oceanica e dunque non sarà a Biel, a meno che non esca prematuramente dagli Australian Open e decida così di sostenere le sorti delle Furie Rosse nella massima competizione per Nazionali.