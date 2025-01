Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 2 gennaio, Affari Tuoi sfiora i 6 mln di media spettatori

Leggi su Lapresse.it

Nella serata tv di, giovedì 22025, in access su Rai1 ‘i 6 milioni di(5.923.000 e 26.9% di share). Mentre su Canale5 – dalle 20 alle 21:55 – l’incontro di Supercoppa Italiana Inter-Atalanta registra unadi 5.389.000con share del 25.4% (pre e post nel complesso: 3.659.000 – 18.3%, nel dettaglio primo tempo: 5.314.000 – 25.9%, secondo: 5.454.000 – 24.9%). Supercoppa Italiana Live 1.820.000pari al 9.8%.In access su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.176.000(5.5%), ‘Un Posto al Sole’ 1.543.000(7%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 865.000e il 4% nella prima parte e 886.000e 4% nella seconda. Su La7 ‘In Onda’ 1.233.000e il 5.6%. In prima serata su Rai1 ‘Qua la zampa 2: Un amico è per sempre’ 2.