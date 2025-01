Oasport.it - Yohanes Chiappinelli cerca conferme nel 2025 e vuole anche il record della mezza maratona

Per l’appuntamento del giovedì di Sprint2u ospiteIl 27enne fondista senese, di origini etiopi, ha realizzato lo scorso 1° dicembre il nuovo primato nazionale sui 42,195 km, forse a sorpresa per tanti ma non per lui che aveva preparato ogni minimo dettagliogara,se poi il risultato ottenuto è stato il massimo che si fosse prefisso. Una carriera iniziata in pista con ottimi risultati a livello internazionale sui 3000 siepi dove però non ha avuto successivamente i miglioramenti ulteriori che si aspettava, per cui ha deciso di puntare maggiormente sulle gare in strada e i fatti gli stanno ampiamente dando ragione grazie al nuovoitaliano nella, a cui non nasconde di voler far seguire a brevequello sulla. Conduce: Ferdinando Savarese