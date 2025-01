Ilrestodelcarlino.it - Un’amicizia senza tempo: "Dalle scorte alla leucemia. Anni di sacrifici e sfide". Damiano ricorda Donato

Quando a 18si emigra dal Sud "dove non c’era lavoro."e ci si ritrova al Nord, diciamo a Ravenna, entrambi agenti di polizia, quando ancora il poliziotto era un militare e il ruolo si viveva come missione, e da allora l’uno è stato l’ombra dell’altro, con la paura di essere nel mirino delle Brigate Rosse perché entrambi erano la scorta di Zaccagnini, beh allora è comprensibile che quando uno dei due,Trinchera, viene a mancare perché non è riuscito a vincere la battaglia contro la, l’altro,Sciusco (da sempre, nellibero, allenatore di calcio dei bambini a Borgo Montone), ne voglia raccontare la storia perre l’amico di 40di vita, nel tentativo anche di avviare una elaborazione del lutto. E, a tre mesi dmorte e a duescoperta della malattia, la racconta a chi entrambi conobbe fin da subito, era la fine degli70.