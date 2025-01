Tvplay.it - Supercoppa, che polemica in Inter-Atalanta: Gasperini sconfortato

Leggi su Tvplay.it

Italiana, la finale trafa già discutere: è scoppiata unapesante, i dettagli.L’e l’si stanno scontrando a Riyad in occasione della prima semifinale diItaliana. Neanche il tempo di iniziare che però è già scoppiata unache vede al centro della controversia Gian Piero. Ecco cos’è successo poco prima della gara., chein(LaPresse) – Tvplay.itL’, per volere di Simone Inzaghi, è scesa in campo con l’a formazione titolare al netto delle assenze forzate in difesa per infortunio. Alla fine il ballottaggio tra Darmian e Bisseck l’ha vinto il secondo, per evitare di correre rischi con il numero 36 appena rientrato da un problema fisico.Non è stato lo stesso per Gian Pieroche ha lasciato in panchina pezzi da novanta come De Ketelaere, Lookman, Pasalic ed Ederson.