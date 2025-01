Calciomercato.it - Scalvini contro Barella, che polemiche in Inter-Atalanta

Leggi su Calciomercato.it

Ecco cosa è successo nel corso del match di Supercoppa Italiana, tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Gian Piero GasperiniL’vince con facilità la sfidal’, volando in finale della Supercoppa Italiana. Domani i nerazzurri conosceranno l’avversario con cui giocheranno lunedì sera.in(LaPresse) – Calciomercato.itSenza i gol degli attaccanti, con Lautaro Martinez rimasto ancora a secco, a decidere la partita è stato un super Denzel Dumfries, che ha vestito i panni del bomber, trascinando così la propria squadra al successo. Il gol che ha portato avanti i nerazzurri è arrivato dopo quattro minuti del secondo tempo, prima un super Carnesecchi aveva parato tutto. Proprio in occasione della rete che ha sbloccato la partita ci sono state delle proteste da parte dei bergamaschi per una spinta (ritenuta leggera dagli arbitri) di Denzel Dumfries ai danni di Giorgio