Roma raccolta speciale di abeti di Natale fino al 19 gennaio

si impegna per l’ambiente anche dopo le festività natalizie, offrendo ai cittadini un modo sostenibile per smaltire i loro alberi dial 19, l’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, in collaborazione con Ama e l’Ordine degli Agronomi di, ha organizzato unadegli, un progetto che unisce natura e sostenibilitàL’iniziativa punta a dare una nuova vita agli alberi natalizi, trasformandoli in una risorsa utile. I cittadini possono portare glinei 14 centri diallestiti in diversi quartieri della città, aperti ogni giorno per agevolare la partecipazione. Ogni albero sarà sottoposto a un’attenta verifica agronomica per determinare se possa essere reimpiantato.Dagli alberi alle piante,al compostGliche presenteranno radici in buono stato potranno tornare a crescere in nuovi terreni, offrendo un contributo concreto alla riqualificazione degli spazi verdi.