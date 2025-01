Anteprima24.it - Parco del Mercatello, camper in sosta: ”Siamo una risorsa, attrezzatevi meglio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Salerno, una città bellissima dove tornerei sempre, ma dovete fare qualcosa in più per iisti”. È l’appello lanciato questa mattina, nell’area di parcheggio che circoscrive ildel, all’interno del quale un tempo, prima dei lavori di restyling, c’era un’area attrezzata per chi si muove con le case mobili. I lavori però che hanno incluso questa parte nella nuova area delhanno sottratto spazio aiisti che utilizzano comunque la zona perre anche dovendo fare a meno dei servizi invece previsti da un’area attrezzata. “Ho più volte provato a prenotare l’altra area destinata ai, senza mai trovare posto- ha aggiunto un altro turista, proveniente da Lecce- e alla fine, abbiamo deciso di venire comunque anche se meno giorni rispetto al previsto”.