Sport.periodicodaily.com - Monza vs Cagliari: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre si giocano molto in chiave salvezza, per cui non saranno ammessi errori.vssi giocherà domenica 5 gennaio 2025 alle ore 12.30 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli, se non sono già all’ultima spiaggia, poco ci manca. La sfida contro i sardi non può essere fallita anche perché potrebbe essere l’ultima opportunità di fare punti contro una diretta concorrente per la salvezza. Malgrado l’ultimo posto in classifica, l’obiettivo resta ancora raggiungibile ma c’è bisogno di un cambio di rotta immediato.Situazione per certi versi simile anche in casa dei sardi, scivolati adesso al terzultimo posto dopo la sconfitta casalinga per mano dell’Inter.