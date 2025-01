Missing You il creatore parla del finale dello show Netflix | Il più emozionante che abbia mai vissuto

Leggi su Cinefilos.it

You, ildel: “Il piùchemai”.L’autore diYou Harlan Coben condivide la sua reazione emotiva aldell’adattamento diYou arriva un anno dopo che Fool Me Once di Coben ha dominato le classifiche di streaming, con la nuova serie incentrata su un detective che perde l’amore della sua vita. È basata sull’omonimo romanzo di Coben del 2014. L’adattamento è guidato dalla star di Slow Horses Rosalind Eleazar, con un ensemble che comprende Ashley Walters, Jessica Plummer e Richard Armitage.In un’intervista a Variety, Coben ha rivelato che il nuovodiha suscitato in lui una reazione emotiva. L’autore, che è produttore esecutivo della serie, osserva che Fool Me Once ha suscitato in lui una reazione, ma l’ultimo adattamento è stato quello che lo ha coinvolto maggiormente dal punto di vista emotivo.