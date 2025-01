Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno preso a calci e pugni per rubarmi un cellulare e tutti facevano finta di niente”: il modello di OnlyFans Andrea Bianchi aggredito a Capodanno

Un inizio d’anno rocambolesco per. Il giovanee influencer diè statoinsieme a Giulio Leone la notte del 31 dicembre dopo una serata trascorsa in discoteca a Torino. Sui social il racconto del pestaggio di gruppo che aveva come scopo quello di sottrarre gli smartphone ai malcapitati di turno.IL RACCONTO DELL’AGGRESSIONE – “Siamo usciti dalla discoteca alle tre più o meno” fa sapere, attivo anche sulla piattaforma di contenuti a pagamento. “Stavamo andando a prendere un taxi e vediamo un gruppo di ragazzi stranieri. Inizialmente ci chiedono se vogliamo del fumo, rispondiamo di no e loro si sono allontanati, poi ho sentito che qualcuno ci stava rincorrendo. Girandomi mi è arrivato il primo pugno, quello che mi ha spaccato il labbro e due denti” aggiunge mostrando gli evidenti segni dell’aggressione.