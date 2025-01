Quotidiano.net - Meghan Markle torna su Instagram e lancia la serie Netflix "With Love, Meghan"

Leggi su Quotidiano.net

sue tra qualche giorno apparirà anche in tv con una suasuin cui potremo vedere la duchessa di Sussex destreggiarsi tra i fornelli. Dopo un'assenza di sette anni la moglie del principe Harrysucon un account personale, @: il suo primo post è un video in bianco e nero, girato dal marito Harry, in cui corre verso l'oceano su una spiaggia in California, poi si ferma e scrive con un dito '2025' sulla sabbia. Anche la foto del profilo è in bianco e nero, in essasorride e indossa un vestito bianco. Il nuovo account ha già superato i 200 mila followers. Latv dedicata alla sua passione per la cucina uscirà invece il 15 gennaio: "Ero così entusiasta di condividerlo con voi! Spero che lavi piaccia tanto quanto è piaciuto a me crearla" commenta.