Incidente mortale la notte di Capodanno | 53enne resta tra le lamiere dell’auto Il responsabile fuggito dal luogo della tragedia si è consegnato alle autorità Il drammatico incidente a Roma in località Torrenova

Il tragiconelladiUna serata di festeggiamenti si è trasformata inlungo la diramazione sud all’altezza di, dove unstradale ha causato la morte di un uomo di 53 anni. Lo scontro, verificatosi3:45 del 1° gennaio, ha coinvolto tre vetture, tra cui un’Aston Martin, abbandonata suldell’dal suo conducente, che èinsieme a una donna a bordostessa auto.La fuga e il ritorno spontaneoPer tutta la giornata, la polizia stradale ha cercato di rintracciare il conducente dell’Aston Martin, un uomo di 50 anni residente a. Braccato dindagini, in serata ha deciso di presentarsi spontaneamente in commissariato. Le motivazioni dell’allontanamento non sono state rese note, ma il gesto potrebbe costargli caro: è già scattata la denuncia per omissione di soccorso, e non si esclude un’accusa di omicidio stradale.