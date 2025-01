Bergamonews.it - Il week-end al cinema: Pino Daniele, Sonic 3, Mufasa e…

Leggi su Bergamonews.it

Arriva al– Nero a metà”. Il film, che approda nelle sale sabato 4 gennaio, a dieci anni dalla scomparsa del cantautore napoletano propone un ritratto intimo e profondo della sua vita e carriera.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim”, “– Il Re Leone”, “Oceania 2”, “Conclave”, “Dove osano le cicogne”, “Diamanti”, “3 – Il film”, “Cortina Express” e “Nosferatu”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end.GIOVEDI’ 2 GENNAIOCAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“Better Man” (ore 20:45);“Una notte a New York (Daddio)” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).TEATRO DEL BORGO a Bergamo“Le occasioni dell’amore” (ore 21);“La stanza accanto” (ore 18:30).