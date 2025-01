Serieanews.com - Gasperini come Guardiola: l’ultima rivoluzione farà fuori due totem della squadra

Cosa serve per rivoluzionare il calcio? A Gian Pieroè bastata un po’ di emergenza e tanto coraggio:, guarda qua!La svolta non è arrivata certo per caso. Nei fumetti Gasp è da sempre un’interiezione che trasmette stupore, sorpresa. E forse non a caso Gasp è il soprannome più famoso di Gian Piero, l’uomo più stupefacente che sta esprimendo il calcio italiano da 10 anni a questa parte.La (nuova)del Gasp in stile(AnsaFoto) – serieanews.comIl Gasp ci aveva già provato nella scorsa stagione, ma era mancata la continuità. Ora, invece, complici le assenze pesanti in attacco, è diventata una necessità. Ed ecco che la Dea si trasforma, ispirandosi a squadreil Barcellona dio il Napoli di Sarri. L’infortunio di Retegui, dopo quello di Scamacca, avrebbe messo in crisi molte squadre, ma non l’Atalanta.