Lanazione.it - Empoli, atti vandalici al presepe della Misericordia: è la quarta volta che accade

, 2 gennaio 2025 – È stato vandalizzato, per lanegli ultimi anni, ildi(Firenze), posto sul sagratoCollegiata in piazza Farinata degli Uberti. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 30 e 31 dicembre, quando ignoti hanno staccato la testa del Bambin Gesù in gesso collocato nel, profanando uno dei simboli più importanti del Natale. Nel 2022 lo stessoera già stato deturpato e la statua di Gesù Bambino era stata sottratta e in seguito ritrovata decapitata sotto il loggiato. “È la, negli ultimi anni, di un atto vandalico di estrema gravità che offende la sensibilitànostra comunità ed in particolare dei volontari che tutti gli anni allestiscono il– sottolinea ladiin un post sui suoi profili social –.