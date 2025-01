Puntomagazine.it - E’ boom di stranieri per la Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2025

Già 2.500 gli iscrittida 49 nazioni .Gare per tutti con Family Run&Friends, NCHM e la StaffettaX2– Una città con un patrimonio immenso, paesaggi pittoreschi, monumenti e musei, arte e storia e quella tradizione gastronomica che l’ha resa famosa in ogni dove, un weekend aè già sul calendario di oltre 2.500che hanno prenotato un posto sulla linea di partenza delladi23.La gara, velocissima, si snoda su percorso ufficiale di 21,097km misurato e certificato e che si fregia della Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché del Gold Label FIDAL.Sono migliaia gli, a conferma della vocazione internazionale di questo evento podistico tra i più importanti e partecipati d’Italia, in una città che non ha eguali al mondo.