Lortica.it - Da Tito Livio dei centomila ai setttemila dei Medici

Leggi su Lortica.it

descrive Arezzo come la terza città dell’Impero, dopo Roma e Pompei, per numero di abitanti, con una popolazione che si aggirava intorno ai 100.000 abitanti nell’epoca imperiale.Considerando che i primi insediamenti di capanne risalgono a circa 3.000 anni fa, nella zona oggi nota come Trento Trieste e Sant’Agostino, Arezzo è da considerarsi una delle città più antiche d’Italia.Iabitanti dipossono sembrare esagerati, ma entro le mura romane, ricalcate poi in epoca medievale, si trovavano costruzioni di tre piani, oltre a ville e templi. L’insediamento urbano si estendeva fino al Vingone a sud e a Montione a nord, lungo la Cassia Vetus. Consistenti nuclei abitati erano presenti a Santa Firmina, Castelsecco (circa 6.000 abitanti), Puglia, Ceciliano, Agazzi, Cincelli, Venere, Petrognano e persino Giovi.