Liberoquotidiano.it - Cybertruck Tesla esplode davanti all'hotel di Trump a Las Vegas: "Un morto e diversi feriti", ipotesi terrorismo

L'esplosione delaldi Las, Nevada, potrebbe essere stato un attentato. Lo hanno detto fonti investigative a Abc, che hanno avviato un'indagine in cui ipotizzano questa. Il veicolo elettrico era stato prenotato con la stessa app, Turo, con cui l'attentatore Shamsud Din Jabbar aveva noleggiato il pickup usato per la strage a New Orleans (15 morti e piu' di 30) circa cinque ore prima. Nell'attentato a Lasci sono stati une sette. Ilsarebbe stato riempito di mortaretti e fuochi d'artificio. A insospettire gli investigatori la coincidenza tra l'incidente in cui era rimasto coinvolto un veicolo, la compagnia di cui e' maggiore azionista Elon Musk, alleato del presidente eletto Donald, e l'di proprietà' dello stesso tycoon.