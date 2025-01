Coppa del Mondo di Biathlon, l’Italia in gara ad Oberhof dal 9 al 12 gennaio

Leggi su Ilfaroonline.it

Tornano le gare diper ladeldella stagione odierna.è pronta a competere ad(in Germania) e lo farà dal 9 al 122025. E’ la quarta tappa del circuito iridato e gli Azzurri puntano al podio.Sono 12 gli atleti della Nazionale convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl. Ecco i nomi: Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Marco Barale per la classe maschile. Per quella femminile scenderanno inDorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Ilaria Scattolo e Martina Trabucchi. Non ci sarà ancora Lisa Vittozzi. Quest’ultima, dopo aver saltato le prime tappa didel, proseguirà il proprio percorso di recupero dagli infortuni avuti negli scorsi mesi.In programma ci saranno sei prove: le due sprint, i due inseguimenti, la staffetta singola mista (non olimpica) e la staffetta mista.