Cina: primo certificato di omologazione per RX4E elettrico sviluppato nel Paese

Pechino, 02 gen – (AgenziaXinhua) – L’aereoa quattro postinel, e’ diventato ildel suo genere a ricevere undi, ha dichiarato oggi l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (CAAC), segnalando una svolta nella tecnologia dell’aviazione a nuova energia. L’si distingue per essere ilvelivolo puramenteprogettato in conformita’ con le CCAR-23, le norme dell’aviazione civile cinese che regolano l’aeronavigabilita’ dei velivoli di categoria normale, che comprendono i piccoli aerei. Ildi, una delle certificazioni di aeronavigabilita’, deve essere ottenuto dai prodotti dell’aviazione prima di essere messi in produzione di massa. L’aereo ha un’apertura alare di 13,5 metri e una lunghezza di 8,4 metri, con un peso massimo al decollo di 1.