Benvegnù l’ultima canzone Dolore per l’artista perduto | Siamo rimasti senza fiato

"La fine di ogni cosa sarà l’inizio di ogni cosa": i fans, anzi gli innamorati di Paolorisentono con le lacrime agli occhi le parole di una delle sue ultime canzoni. È "L’Oceano", giudicato come la secondapiù bella dell’anno, al centro del disco che ha sbaragliato, al sesto tentativo, il premio Tenco.si è spento a poche ore da Capodanno e in giro l’emozione va al di là di una popolarità sempre lontana da quella dei grandi divi. D’estate il suo concerto all’alba era stato il momento forte del Mengo. E quella performance i più se la porteranno dietro per anni, ultima testimonianza del. Un artista nato a Milano ma con le radici ben piantate ad Arezzo. Qui aveva vissuto, i più informati dicono a Tortaia, ma qui era sbocciata la sua musica. Una sola volta Arezzo lo aveva tradito, quando al Play Art parte del pubblico aveva invocato chiudesse il concerto per dare spazio agli artisti dopo di lui.