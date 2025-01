Sport.quotidiano.net - Basket, riparte la Divisione Regionale 2, con il lanciato GMV a Livorno, sponda Liburnia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 2 gennaio 2025 – Penultima giornata del girone di andata, nel campionato di2, prima del nuovo anno, per ilpisano, in lizza nel girone A, con il GMV, in piena lotta per la leadership, la IES, che veleggia a metà graduatoria, ed il Cosmocare CUS Pisa relegato a fanalino di coda insieme a Pontremoli. Gioca in casa la sola IES, nel posticipo di mercoledì 8 gennaio alle 20 al palasport, contro la Polisportiva Chimenti di, mentre il Cosmocare gioca sabato a Pontedera, sul campo del Bellaria, ed il GMV gioca, sempre in posticipo, giovedì 9 a, sul campo della Libertas. GMV – La squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, con otto vittorie in dieci gare, ed una partita importantissima da recuperare con i tradizionali rivali di AutoEtruria Volterra, è finora stata una delle sorprese del girone, dimostrando di aver creato un buon gruppo, intorno agli esperti Davini e Balestrieri, ai talentuosi Badalassi e Franceschi, quest’ultimo dominatore nell’ultima gara del 2024 giocata dai biancoverdi.