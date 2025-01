Puntomagazine.it - Attacco a New Orleans: Biden conferma che il responsabile era un ex soldato americano, ispirato dall’ISIS

Leggi su Puntomagazine.it

Un exdella strage a New: indagini su possibili complici e legami con altri attacchi terroristiciIl presidente degli Stati Uniti, Joe, hato che Shamsud-Din Bahar Jabbar,dell’di ieri a New, era un cittadino, ex membro dell’esercito statunitense e riservista fino a qualche anno fa. Jabbar, che aveva postato video sui social prima dell’in cui dichiarava di voler uccidere, ha seminato il panico nel cuore della città, causando almeno 15 morti e numerosi feriti, secondo il nuovo bilancio ufficiale.In una dichiarazione da Camp David,ha sottolineato che Jabbar erae che le indagini continuano per determinare se ci siano eventuali complici o connessioni con altre azioni terroristiche.