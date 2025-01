Inter-news.it - Atalanta, Gasperini valuta Zaniolo titolare! Una mossa per sorprendere l’Inter? – TS

potrebbe giocare la carta Nicolònella semifinale di Supercoppa Italiana contro. L’ex talento della Primavera nerazzurra, arrivato a Bergamo nell’ultima sessione di mercato, potrebbe partire dal primo minuto per la prima volta con la maglia dell’.PRIMA VOLTA – Nelle ultime ore, Gian Pierosembra orientato a schierare Nicolòcome trequartista alle spalle di Ademola Lookman e Charles De Ketelaere. Questa configurazione garantirebbe imprevedibilità e forza fisica contro una retroguardia solida come quella interista., con la sua capacità di strappo e i movimenti tra le linee, potrebbe creare difficoltà ai centrali avversari, offrendo un’alternativa dinamica rispetto a Mario Pasalic, finora ildesignato in quel ruolo. Una scelta che confermerebbe la volontà del tecnico di puntare su soluzioni offensive per mettere in difficoltà la difesa a tre del