Alessandra Fanali | Vorrei vincere un torneo e provare a fare le qualifiche LPGA Tour

è oggi la numero 1 d’Italia nel golf femminile. Attualmente numero 230 del mondo, ha fatto anche una breve puntata nelle 200 poco prima della primavera 2024, prima di mantenersi su un livello costante un po’ per tutta l’annata. Alla vigilia del suo terzo anno da professionista, e dopo una stagione in cui ha messo insieme una validissima continuità, l’intenzione è di andare sempre più in alto. E lo fa capire chiaramente in quest’intervista, dove racconta il suo golf e le sue ambizioni.Come senti che sia andato quest’anno?“Bene, dai. Sicuramente è stato un progresso rispetto a quello scorso. Per le cose positive è andato molto bene. Sono riuscita a qualificarmi per le Olimpiadi, cosa che non pensavo arrivasse già subito, al secondo anno da protagonista: quello è un bonus ancor di più per quest’anno.