Thesocialpost.it - Tragedia a Terni: due morti in un incendio in via XX Settembre

Leggi su Thesocialpost.it

– Dramma nella mattinata del primo gennaio a, dove undivampato in un’abitazione di via XXha provocato la morte di due persone. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 87 anni, probabilmente deceduti a causa delle fiamme che hanno avvolto l’appartamento.Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118, ma per i due occupanti dell’abitazione non c’è stato nulla da fare. Nell’ha perso la vita anche un cane che si trovava all’interno dell’appartamento.Sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo, che rimangono al momento sconosciute. Gli accertamenti cercheranno di ricostruire la dinamica dell’incidente per comprendere se siano stati coinvolti fattori eso eventuali malfunzionamenti domestici.