Panorama.it - Stati Uniti: «Il killer di New Orleans è Shamsud-Din Bahar Jabbar»

Leggi su Panorama.it

È stato identificato l’autore della strage di New, che nella notte di Capodanno ha provocato 10 morti e il ferimento di altre 40 persone. Si tratta di-Din, cittadino americano di 42 anni secondo quanto riportato dal New York Times, che cita fonti di polizia. Il sito NOLA.com ha inoltre riferito che il sospettato trasportava una bandiera dell’ISIS a bordo del pick-up utilizzato per l’attacco e indossava abiti militari. L'uomo è nato e cresciuto in Texas e ha prestato servizio nell'esercito degliDinaveva con sé una Glock e un fucile calibro 308, segnalati come rubati nel New Jersey.Il mezzo usato nella strage è stato identificato come un Ford F-150 Lightning bianco, individuato attraverso immagini condivise online. Il veicolo, con evidenti danni al cofano, è stato geolocalizzato davanti al Rick’s Cabaret, all’incrocio tra Bourbon Street e Conti Street.