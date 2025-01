Sci di fondo Tour de Ski | la Norvegia domina nell’inseguimento a Dobbiaco

Leggi su Sportface.it

Laapre il 2025 come aveva chiuso il 2024. Nelle prime prove dell’anno nuovo gli scandinavi si confermanotori dello sci di. Harald Oestberg Amundsen vince la 15 km inseguimento maschile. 35’18?9 il tempo del norvegese, che batte a sorpresa il connazionale Johannes Klaebo, terzo a cinque secondi. In mezzo c’è lo svedese Edvin Anger con un distacco di due secondi e mezzo. Tutti molto vicini con il francese Hugo Lapalus e l’austriaco Mika Vermulen che sono rispettivamente quarto e quinto a 9?2 e 9?5 da Amundsen. Sesto il norvegese Simen Hegstad Krueger a 12?8. Distacchi che poi salgono fino a trovare l’altro norvegese Jan Thomas Jenssen (20?2) e il francese Mathis Desloges (+21?1). Completano la top ten il tedesco Friedrich Moch, nono a 22?1, e l’ennesimo norvegese (cinque atleti nei primi dieci in totale) Andreas Fjorden Redd, decimo a 22?4 dalla vetta.