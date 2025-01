Thesocialpost.it - Perugia, travolta e uccisa mentre andava in bicicletta al lavoro: morta la 55enne Monia Massoli

, 55 anni, èsi recava ainil pomeriggio del 31 dicembre. La donna, residente a Marsciano, stava pedalando lungo la strada provinciale “375”, diretta al ristorante Le Cerquelle, dove avrebbe dovuto lavorare per il cenone di Capodanno.L’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando è stata investita da un’automobile, un’utilitaria, che viaggiava in direzione Papiano. L’impatto si è rivelato fatale per la donna, lasciando la comunità locale sotto shock.Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Marsciano, che stanno cercando di chiarire le cause esatte dell’incidente e le eventuali responsabilità. “È stata una tragedia che ha colpito tutti profondamente”, si sente ripetere da chi la conosceva.era molto apprezzata per il suo impegno e il suo, e la notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità.