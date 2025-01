Feedpress.me - La festa poi il terrore a New Orleans: "Ho visto i corpi volare". La città sotto shock dopo la strage

Leggi su Feedpress.me

«Un corpo mi è volato addosso, altri erano a terra straziati dai pneumatici dell’ auto del killer mentre tutt'intorno risuonavano le grida di dolore dei feriti». Attimi drammatici quelli raccontati dai testimoni delladi New, tra gli sguardi ancora terrorizzati per quella serata, iniziata come una normaledi Capodanno , trasformatasi in pochi secondi in un incubo. embedpost.