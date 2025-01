Oasport.it - Infortunio Zverev in United Cup: l’entità e cosa cambia per la classifica

Alexandernon ha disputato il suo match contro il Kazakistan, valido per i quarti di finale dellaCup 2025. La competizione a squadre miste di tennis, riservata alle rappresentative nazionali, non ha visto scendere in campo a Perth (Australia) il n.2 del mondo poco prima del confronto con Alexander Shevchenko.Il motivo è unal braccio destro. L’account ufficiale dell’organizzazione ha riportato la notizia che il tedesco è stato costretto a dare forfait per uno stiramento al bicipite. Da capire se questo sia un ritiro meramente precauzionale, in vista degli Australian Open (12-26 gennaio), oppure se ci sia qualdi serio.Fatto sta che Sascha si trova a perdere punti nellamondiale nei confronti di Jannik Sinner. Questo perché?, infatti, aveva una scadenza di 335 punti rispetto all’ultima edizione disputata dellaCup, vinta dal clan teutonico.