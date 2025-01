Quotidiano.net - Il giallo della “bandiera” sul pick-up di New Orleans. E i cospirazionisti si scatenano

New York, 1 gennaio 2025 – Un particolarestrage di Newha catturato l’attenzione di osservatori e commentatori politici negli Stati Uniti, soprattutto appartenenti all'area repubblicana. Si tratta di un oggetto, che i più sui social definiscono come una, di colore nero. Nelle foto diffuse dai media, il pezzo di stoffa in questione risulta avvolto intorno a un’asta montata nel retro del-up che nella notte di Capodanno è piombato in mezzo alla gente nell’affollatissima Barbour Street. Il conducente del veicolo, un Ford 150 Lightning bianco, dopo essersi schiantato, ha iniziato a sparare. Sono almeno 10 i morti e decine i feriti. Police investigators surround a white truck that has been crashed into a work lift in the French Quarter of New, Louisiana, on January 1, 2025.