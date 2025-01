.com - Giubileo, riapre piazza San Giovanni

San. Ille antistante la basilica è stato riqualificato con giardino, nuova pavimentazione e fontane a raso. Gualtieri: “Un bellissimo intervento che chiuderemo in anticipo sul cronoprogramma nella sua configurazione finale”“Ora abbiamo unapiù adeguata a una basilica importante come Sanin Laterano, più verde, con l’acqua, i prati. Un bellissimo intervento che chiuderemo in anticipo sul cronoprogramma nella sua configurazione finale: era previsto per marzo ma chiuderemo a febbraio – ha detto il sindaco, all’apertura della– Nonostante gli straordinari ritrovamenti archeologici, siamo riusciti a configurare laper l’apertura della Porta Santa: un risultato straordinario”. Come lo stesso Gualtieri ha accennato, i lavori non sono del tutto completati.