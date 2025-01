Thesocialpost.it - Gianni Alemanno arrestato: l’ex sindaco di Roma portato a Rebibbia la notte di Capodanno

Leggi su Thesocialpost.it

, exdi, è stato trasferito poco prima della mezzadial carcereno di. Il tribunale di, con procedura d’urgenza, ha revocato la misura alternativa della messa in prova ai lavori socialmente utili, connessa alla sua condanna definitiva a 22 mesi per traffico illecito di influenze. La decisione segna un nuovo capitolo giudiziario per, già coinvolto in processi derivati dall’inchiesta su Mafia Capitale.Un percorso giudiziario complesso, inizialmente accusato di concorso in associazione mafiosa, era stato condannato sia in primo che in secondo grado a sei anni di detenzione per corruzione. Tuttavia, la Corte di Cassazione aveva annullato quella sentenza, ordinando un nuovo processo per ridefinire la pena. L’unico reato riconosciuto era quello di traffico illecito di influenze, per il qualeaveva patteggiato una condanna di 22 mesi, poi convertita in lavori socialmente utili.