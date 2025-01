Puntomagazine.it - Gianni Alemanno arrestato a Capodanno per violazione dei servizi sociali

avrebbe fornito giustificazioni ritenute false per alcune delle sue assenzeRoma-, ex sindaco di Roma e figura di spicco della politica italiana, è statola sera del 31 dicembre per aver violato gli obblighi deia cui era stato affidato.L’arresto è avvenuto intorno alle 20:00 eè stato trasferito nel carcere di Rebibbia., che era stato condannato a un anno e dieci mesi per traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, stava scontando la pena attraverso ipresso la struttura “Solidarietà e Speranza”.Il tribunale di Sorveglianza avrebbe rilevato diverse violazioni delle prescrizioni imposte, tra cui il mancato rispetto degli orari di rientro e l’uscita non autorizzata dalla propria abitazione.